T.C SANDIKLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında sanıklar Halil İbrahim Şentürk, Tuğra Ecem Kaplan ve Ali Bağtır üzerine atılı Dolandırıcılık suçundan 5271 sayılı CMK'nun 223/2-a maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği, gerekçeli kararın tebliği için müşteki Halil Uzun'un adreslerine çıkarılan tebligatların " bildirilen adresler ile sahadaki adreslerin uyuşmaması" nedeni ile iade edilerek tebliğin yapılamadığı anlaşılmakla, tüm aramalara rağmen bulanamayan Ali ve Vadha oğlu 01/01/1962 doğumlu Halil Uzun'a

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğinden itibaren CMK'nın 272 ve devamı maddeleri uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya başka bir Mahkeme aracılığıyla yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 02.10.2026