T.C. SANDIKLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Satış isteyen Ayşe İLHAN vekili Av. Kenan GÜLER ve satış istenen Fatma İNCE ve diğerleri aleyhine Satış Memurluğumuza İzaleyi Şuyu satış talebi ile kıymet takdiri tebliğleri sonucunda 1- Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 204 Ada 18 Parselde kayıtlı 2.589,97 m² yüzölçümünde ‘‘Tarla’’ İhale gün ve saat aralığı 15/10/2026- 22/10/2026 günü saat 11:01 da, 2-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 207 Ada 9 Parselde kayıtlı 2.925,18 m² yüzölçümünde ‘‘Tarla’’İhale gün ve saat aralığı 15/10/2026-22/10/2026 günü saat 12:02 da, 3-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 207 Ada 49 Parselde kayıtlı 4.913,61 m² yüzölçümünde ‘‘Tarla’’ İhale gün ve saat aralığı 15/10/2026- 22/10/2026 günü saat 13:30 da, 4-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 200 Ada 22 Parselde kayıtlı 2.230,76 m² yüzölçümünde ‘‘Tarla’’ İhale gün ve saat aralığı 15/10/2026- 22/10/2026 günü saat 10:00 da, 5-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 248 Ada 237 Parselde kayıtlı 1.687,55 m² yüzölçümünde ‘‘Tarla’’ İhale gün ve saat aralığı 14/10/2026- 21/10/2026 günü saat 11:01 da, 6-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 249 Ada 94 Parselde kayıtlı 1.711,16 m² yüzölçümünde ‘‘Tarla’’ İhale gün ve saat aralığı 14/10/2026-21/10/2026 günü saat 12:02 da, 7-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 249 Ada 136 Parselde kayıtlı 1.788,54 m² yüzölçümünde ‘‘Tarla’’İhale gün ve saat aralığı 14/10/2026- 21/10/2026 günü saat 13:30 da, 8-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 216 Ada 26 Parselde kayıtlı 1.688,01 m² yüzölçümünde ‘Tarla’’İhale gün ve saat aralığı 14/10/2026- 21/10/2026 günü saat 10:00 da, 9-Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Reşadiye Köyü 221 Ada 2 Parselde kayıtlı 665,48 m² yüzölçümünde ‘‘Arsa'’ İhale gün ve saat aralığı 14/10/2026- 21/10/2026 günü saat 14:32 ' a verilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli açık adresi tespit edilemeyen Fransa Ülkesinde ikamet eden aleyhine satış istenen; Hissedarlar Metin AKDAĞ İsmail ve Ayşe oğlu, 23/09/1986 d.lu, (T.C. 2325...6100), Nuriye YILMAZ Ramazan ve Hayriye oğlu, 01/10/1978 (T.C. 2572....3700), Fatma ÇALIŞKAN Ramazan ve Hayriye kızı, 27/07/1980 (T.C. 2301...4256), Nuray UYSAL Ramazan ve Hayriye kızı, 07/01/1983 (2326.....6036), Ayten SÖNMEZ Nuri ve Ayşe kızı, 31/08/1966 (2173...5314) 'ya satış ilanın Tebligat Kanununun 28. Maddesine göre ilanen tebliğine, iş bu satış ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.