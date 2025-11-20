T.C. ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , EMİNE TAŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davaya konu Derviş oğlu, İbrahim Halil Dağ'ın bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Derviş oğlu İbrahim Hali Dağ'ın kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususunun belirtilerek, işbu ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde tanımaya ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir tanıyanın tespit edilemediği takdirde gaiplik kararı verileceği ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: İBRAHİM HALİL DAĞ - 39560101162