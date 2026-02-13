Resmi İlanlar
T.C. ŞANLIURFA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
14-02-2026 00.00
ESAS NO : 2026/1432 Esas
DAVALI : AHMET BÜLENT ATLIOĞLU
Davacı Hayati Kürkçüoğlu tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.
Dava Dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakı ilanen tebliğ olunur. 10/02/2026
