T.C. ŞANLIURFA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Hayati Kürkçüoğlu tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakı ilanen tebliğ olunur. 10/02/2026