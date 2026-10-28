T.C. ŞANLIURFA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Alı ve Balkız oğlu, 20/06/1993 HALEP doğ. ALA SÜLEYMAN sanık olduğu, Şanlıurfa 23.Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/389 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen 22/06/2026 tarih ve 2026/389-261 Esas ve Karar sayılı kararı ile sanık ALA SÜLEYMAN hakkında HAGB kararı verilmiş olup, sanığın adresine yapılan tebligatların bila ikmal döndüğü, şahsın, mernis adresinin de bulunmadığı, herhangi bir adres belirtmemiş olduğu ve her hangi bir iletişim numarasının da bulunmaması nedeniyle gerekçeli karar şahsa tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Kanunun 28/1 ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.