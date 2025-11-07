T.C. ŞANLIURFA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Seyrantepe Mahallesi 108 ada 12 parsel Sayılı taşınmazın davacı 57469504594 TC Kimlik numaralı Nuri Öncü adına tapuya tescili talep edilmiş olduğundan, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/3277 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu İLAN OLUNUR.