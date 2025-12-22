T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Abid ve Hatun oğlu, 27/06/1989 RAKKA doğumlu, Asya Mah. 5164 Sok No:6 İç Kapı No:2 Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Rakan ELHUMEYDİ'nin sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/107 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen10/07/2025 tarih, 2021/107 Esas, 2025/1415 Karar sayılı karar ile sanık Rakan ELHUMEYDİ hakkında 5 Yıl Hapis cezası verilmiş olup, sanık Rakan ELHUMEYDİ'nin adresine yapılan tebligatın bilatebliğ iade edilip mernis adresinin de bulunmadığı, şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip eden 2 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur. 09.12.2025