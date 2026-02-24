T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Tarek ve Najah oğlu, 01/01/1986 Rakka doğumlu, Ruha Mah. 4321 Sok. No:28/1 İç Kapı No:1 Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Talal ASKARI'ın sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/845 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen 13/06/2025 tarih, 2019/845 Esas, 2025/889 Karar sayılı karar ile sanık Talal ASKARI hakkında 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve 50.000 TL Adli Para Cezası verilmiş olup, sanık Talal ASKARI'nın adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın her herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, her hangi bir iletişim numarasının bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulüne istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.13.02.2026