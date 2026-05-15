T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde tarafınıza karşı "Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli)" davası açıldığı, yapılan araştırma sonucunda adresiniz tespit edilememiş olup yapılan kolluk araştırmasından da netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayımlandığı günden yedi gün sonra başlamak üzere; ekli dava dilekçesine karşı iki hafta içinde ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevabınızı ve varsa karşı delillerinizi mahkememize bildirmeniz; cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve dosya mevcuduna göre yargılamaya devam olunacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacı ile gereken açıklamayı yapmanız, ilandan itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde bu hususları yerine getirmediğiniz takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, dava dilekçesi davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Ayrıca dava konusu Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 984 ada, 1 parsel (eski 447) sayıyı taşınmazın üzerine tedbir konulduğu, konulan tedbire karşı işbu ilanın yayımlandığı günden yedi gün sonra başlamak üzere; tedbire karşı bir hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazın dayanağı olan tüm delilleri dilekçesine eklemek suretiyle mahkememize sunabileceğiniz ihtar ve tebliğ olunur