T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ
T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ
2026/36 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/36 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, İKRAMİYE Mahalle/Köy, 106 Ada, 41 Parsel,B Tipi Zemin-1 6 nolu dubleks mesken. Gayrimenkulün geniş evsafı mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır.
Adresi : İlmiye Mh., Kahraman 1 Sok. No:15 Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 10.073,87 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanındadır.
Kıymeti : 13.205.368,40 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:43
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:43
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.