T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/36 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, İKRAMİYE Mahalle/Köy, 106 Ada, 41 Parsel,B Tipi Zemin-1 6 nolu dubleks mesken. Gayrimenkulün geniş evsafı mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır.

Adresi : İlmiye Mh., Kahraman 1 Sok. No:15 Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 10.073,87 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanındadır.

Kıymeti : 13.205.368,40 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.