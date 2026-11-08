T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ

Müdürlüğümüz dosyasından 01.10.2026 tarihinde tanzim edilerek ve 07.10.2026 tarihinde Taşınmazın Gazete veya İnternet Haber Sitesi ilanında 1 nolu taşınmazın özellikleri kısmında mahallesi bilgisinin sehven " İKRAMİYE " olarak belirlendiği anlaşılmakla mahalle bilgisinin " İLMİYE " olarak düzeltildiğine dair düzeltme ilanıdır. Esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/36 TLMT. Sayılı dosya numarasıyla erişim sağlanabilir.