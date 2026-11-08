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T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ

09-11-2026 00.00
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T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ

2026/36 TLMT.

 

05/11/2026

 

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüz dosyasından 01.10.2026 tarihinde tanzim edilerek ve 07.10.2026 tarihinde Taşınmazın Gazete veya İnternet Haber Sitesi ilanında 1 nolu taşınmazın özellikleri kısmında mahallesi bilgisinin sehven " İKRAMİYE " olarak belirlendiği anlaşılmakla mahalle bilgisinin " İLMİYE " olarak düzeltildiğine dair düzeltme ilanıdır. Esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/36 TLMT. Sayılı dosya numarasıyla erişim sağlanabilir. 

#İlangovtr Basın no ILN02588779