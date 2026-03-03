T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/22 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi 109 Ada 5 Parselde Kayıtlı Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 8.865,37 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Kıymeti : 49.268.431,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:18
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:18
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:18
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:18
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi 113 Ada 47 Parselde Kayıtlı Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 3.697,55 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Kıymeti : 9.243.875,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:57
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:57
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:57
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:57
02/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.