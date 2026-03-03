Resmi İlanlar

T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

04-03-2026 00.00

T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/22 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi 109 Ada 5 Parselde Kayıtlı Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 8.865,37 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 49.268.431,00 TL KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:18

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:18

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:18

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:18

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi 113 Ada 47 Parselde Kayıtlı Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 3.697,55 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 9.243.875,00 TL KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:57

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:57

 

02/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02413369