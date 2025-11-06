Resmi İlanlar
T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/248 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL: VAN
İLÇE: SARAY
MAHALLE: TURAN
ADA NO: 104
PARSEL NO: 18
MALİKİN ADI SOYADI: CAFER AKÇİÇEK-17567853338 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/248 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.10.2025