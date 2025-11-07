Resmi İlanlar
T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/242 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL : VAN
İLÇE : SARAY
MAHALLE : KARGALI
ADA NO : 102
PARSEL NO : 2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI :
1- AHMET KAZANLI
2- ARAFAT AK
3- ARİF KAZANLI
4- FATMA GİDERGİ
5- HABİBE TALAY
6- KASIM AK
7- PERİZADE AK
8- YAKUP AK
9- ZÜBEYDE SERİNDERE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/242 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.10.2025