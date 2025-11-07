T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL : VAN

İLÇE : SARAY

MAHALLE : KARGALI

ADA NO : 120

PARSEL NO : 2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :

1- ÇETİN KAZANLI

2- EMİNE IŞIK

3- ERCAN KAZANLI

4- FATMA KAZANLI

5- HÜSAMETTİN KAZANLI

6- İSMET KAZANLI

7- MAHİYE ÇAM

8- NİZAMETTİN KAZANLI

9- SELİM KAZANLI

10- SİTTİ CANGAY

11- ŞAHABETTİN KAZANLI

12- ŞEMSETTİN KAZANLI

13- ZEHRA ALAGÖZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/243 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.10.2025