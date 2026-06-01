T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2026/52 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mahallesi 0 Ada 966 Parsel (ifrazen 3714 Ve 3715 Parseller) no'lu ile kayıtlı toplam 29.880,0 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 24,72 m2'lik mülkiyet ve 2.571,21 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Ayhan Girgin, Bahittin Girgin, Erçin Eren, Fatma Güdücü, İsmail Girgin, Murat Girgin, Ramazan Girgin, Sevgül Eren, Zeynep Acar.

2026/53 Esas Denizli İli, Saraykoy İlçesi, Sığma Mah. 0 Ada 3225 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 66,51 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki İsmihan Bulut.

2026/54 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sğma Mah. 0 Ada 1045 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 761,77 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Faik Akan, Hürol Akan, Ümit Özden.

2026/55 Esas Sarayköy İlçesi, Sğma Mah. 0 Ada 1041 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 2800 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 1.050,65 m2'lik irtifak alanının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Zahir Güler.

2026/56 Esas Denizli İli, Saraykoy İlçesi, Sğma Mah. 0 Ada 962 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 4520 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 792,22 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Ali Heybeli, Dursel Çokgül.

2026/57 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 0 Ada 957 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 3720 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 27,74 m2'lik mülkiyet ve 501.44 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Özgür Özdemir.

2026/58 Esas Denizli İli, Saraykoy İlçesi, Sığma Mah. 0 Ada 953 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 15620 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 2057,91 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Süleyman Bozkır, Mustafa Bozkır.

2026/59 Esas 1- DENİZLİ ili, SARAYKÖY ilçesi, SIĞMA MAH. 0 ADA 855 PARSEL no'lu ile kayıtlı toplam 4120 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 23,21 m2'lik mülkiyet ve 502,49 m2'lik irtifak alanının,

2- DENİZLİ ili, SARAYKÖY ilçesi, SIĞMA MAH. 0 ADA 931 PARSEL no'lu ile kayıtlı toplam 4640 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 591,72 m2'lik irtifak alanının

3- DENİZLİ ili, SARAYKÖY ilçesi, SIĞMA MAH. 0 ADA 932 PARSEL no'lu ile kayıtlı toplam 9160 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 20,5 m2'lik mülkiyet ve 958,02 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Serdar Sezer.

2026/60 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 0 Ada 934 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 13440 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 1226,75 m2'lik irtifak alanının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Elif Çetin, Yavuz Çetin.

2026/61 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 0 Ada 858 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 4040 m2 yüzölçümüne sahip faşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 677,13 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Deniz Turgut.

2026/62 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 216 Ada 8 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 6714,91 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 1232,06 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ahmet Kızkapan.

2026/63 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 216 Ada 9 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 5.507,04 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 668,05 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ayşe Ünlü.

2026/64 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 235 Ada 4 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 13.025,24 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 20,50 m2'lik mülkiyet ve 1921,35 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ahmet Aldemir.

2026/65 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 236 Ada 1 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 5616, 92 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 680,61 m2'lik irtifak alanının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Osman Aslan.

2026/66 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 236 Ada 2 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 10.579,890 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 289,81 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ali Bostan.

2026/67 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 231 Ada 5 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 25.337,09 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 19.18 m2'lik mülkiyet ve 1579,44 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Saliye Kaya.

2026/68 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 205 Ada 5 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 7395,68 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 8.07 m2'lik mülkiyet ve 1693,22 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Türkan Sezer.

2026/69 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 205 Ada 9 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 10889,17 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 290,56 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Osman Kaşif Sezer.

2026/70 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 207 Ada 2 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 12570,71 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 129,45 m2'lik irtifak alanının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ayşe Güdücü.

2026/71 Esas 1-Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 202 Ada 6 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 9255,74 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 21,86 m2'lik mülkiyet ve 1092,15 m2'lik irtifak alanının,

2-Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sğma Mah. 235 Ada 6 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 21298,21 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 1315,97 m2'lik irtifak alanının

3-Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 235 Ada 7 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam16958,21 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 35,4 m2'lik mülkiyet ve 1010,56 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Cmk Kablo Elektrik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi.

2026/72 Esas Denizli ili, sarayköy ilçesi, sığma mah. 202 ada 7 parsel no'lu ile kayıtlı toplam 21507,04 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 2431,03 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Fatma Kaya.

2026/73 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 203 Ada 2 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 21.1787,8 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 27,74 m2'lik mülkiyet ve 579,39 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Sami Deveci.

2026/74 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 204 Ada 6 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 10785,32 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mü!kiyet ve 250,87 m2'lik irtifak alanının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Bayram Turgut.

2026/75 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 214 Ada 1 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 17.178,77 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 827,69 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Şevika Sevim.

2026/76 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 214 Ada 2 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 21.818,19 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 46,51 m2'lik mülkiyet ve 1.406,34 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Mürüvvet Kaya.

2026/77 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sığma Mah. 214 Ada 3 Parsel no'lu ile kayıtlı toplam 14445,14 m2 yüzölçümüne sahiptaşınmazın 0 m2'lik miilkiyet ve 1499,16 m2'lik irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Nurhayat Doğan.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, SIĞMA MAHALLESİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.08/05/2026