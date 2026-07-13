T.C. SARAYKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2026/538 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 152 ada 9 parselde kayıtlı taşınmazın 574.02 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalılar Fatma İmdat, Halil Başkaya, Salih Başkaya, Zeynep Yaşar.

2026/539 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 151 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazın 1932.50 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalı Halil Çoban.

2026/540 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 151 ada 11 parselde kayıtlı taşınmazın 2293.94 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalı Veysel Özgül.

2026/541 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 163 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın 256.00 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 164.46 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalılar Ahmet Batum, Bahattin Batum, Emine Kaya, Halil Batum, Hatice Demet, Ramazan Batum, Yıldız Batum.

2026/542 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 145 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 867.35 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalı Naime Özhan.

2026/543 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 136 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 1105.45 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalılar Aydın Yavaş, Mevlana Yavaş, Şeniz Yavaş.

2026/544 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 151 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın 194.59 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 3737.00 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının ve Davaya konu Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 151 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın 121.00 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 4964.99 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalılar Aysel Girgin, Ayşe Çetin, Binnaz Özkaya, Emel Göksu, Enver Çoban, Fatma Çoban, Firdevs Ceylan, Gülsev Dabanoğlu, Halil Çoban, Hatice Dikmen, Hüseyin Çoban, Orhan Çoban, Ramazan Çoban.

2026/545 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 163 ada 11 parselde kayıtlı taşınmazın 277.95 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalılar Ercan Batum, Hatice Batum, Nurdan Bayhan.

2026/546 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 163 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın 561.67 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalılar Ercan Batum, Nurdan Bayhan.

2026/547 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 163 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın 756.64 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı ve Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 163 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın 446.48 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki davalı Arif Batum.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, ALTINTEPE MAHALLESİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.