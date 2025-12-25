Resmi İlanlar

T.C. SARIVELİLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

26-12-2025 00.00

T.C. SARIVELİLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince ilandır.

1)- Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKTETİ tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

 

2)- Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

 

3)- Kamulaştırma TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılmaktadır.

 

4)- İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

 

5)- Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilecektir.

 

6)- Kamulaştırma Kanunun 14.maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

 

7)- Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Halkbankası Sarıveliler Şubesine yatırılacağı,

 

8)- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

 

9)- İlan tablosundaki söz konusu duruşmalar 13/01/2026 günü yapılacaktır.Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.
 

Dosya NoDavalı/Davalılarİl/İlçe/Köy-MahalleAda/ParselNitelikKamulaştırılacak alan/m2
2025/78Yusuf İbiliKaraman / Sarveliler / Çukurbağ364 Ada 10 ParselTarla198,72 m²
2025/83Mustafa Ali UğuzKaraman / Sarveliler / Çukurbağ446 Ada 36 ParselTarla1.018,27 m²
2025/84Azim SerkinKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 1 ParselTarla70,17 m²
2025/85Nazife OlgunKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 162 ParselTarla146,92 m²
2025/86Musa ÇalışkanKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 160 ParselTarla142,76 m²
2025/87Ayşe ÇetinKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 146 ParselTarla693,76 m²
2025/88Mehmet ErdoğrulKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 166 ParselTaş Ev ve Bahçe254,57 m²
2025/89Sinan ÖzKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 78 ParselTarla48,66 m²
2025/90Ahmet AtakKaraman / Sarveliler / Çukurbağ447 Ada 57 ParselTarla284,28 m²
2025/91Abdulbaki AydınKaraman / Sarveliler / Çukurbağ365 Ada 12 ParselTarla929,70 m²
2025/92İdris AydınKaraman / Sarveliler / Çukurbağ365 Ada 11 ParselBahçe229,64 m²
2025/93Mahmut İbiliKaraman / Sarveliler / Çukurbağ364 Ada 12 ParselTarla14,94 m²
2025/94Hasan AkbulutKaraman / Sarveliler / Çukurbağ394 Ada 14 ParselTarla683,91 m²
2025/95Osman AkkurtKaraman / Sarveliler / Çukurbağ394 Ada 12 ParselTarla1.222,28 m²
2025/96Hüseyin ŞahinKaraman / Sarveliler / Çukurbağ394 Ada 4 ParselTarla343,2 m²
2025/97Mehmet ŞahinKaraman / Sarveliler / Çukurbağ394 Ada 5 ParselTarla383,81 m²
2025/98Seyde ÇukurKaraman / Sarveliler / Çukurbağ395 Ada 25 ParselBahçe754,36 m²
2025/99Baki YaşarKaraman / Sarveliler / Çukurbağ395 Ada 26 ParselTarla342,04 m²
2025/100Bekir YaşarKaraman / Sarveliler / Çukurbağ395 Ada 27 ParselTarla499,96 m²
2025/101Eşşe İbiliKaraman / Sarveliler / Çukurbağ395 Ada 29 ParselTarla164,02 m²
2025/102Münevver ÇelikKaraman / Sarveliler / Çukurbağ395 Ada 32 ParselTarla172,77 m²
2025/103Abdullah SevenKaraman / Sarveliler / Çukurbağ395 Ada 35 ParselBahçe704,18 m²
2025/104Osman KeleşKaraman / Sarveliler / Çukurbağ395 Ada 2 ParselTarla496,27 m²
2025/105Ahmet Avcı ve ArkadaşlarıKaraman / Sarveliler / Çukurbağ446 Ada 38 ParselTaş Ev ve Bahçe535,82 m²
2025/106Baki Sarıtaş ve ArkadaşlarıKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 153 ParselTarla52,97 m²
2025/107Hatice Yaşar ve ArkadaşlarıKaraman / Sarveliler / Çukurbağ394 Ada 3 ParselBahçe82,61 m²
2025/108Mehmet DınçKaraman / Sarveliler / Çukurbağ446 Ada 40 ParselTarla176,15 m²
2025/109Mehmet AydınKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 144 ParselTarla476,64 m²
2025/110Havva KömürcüKaraman / Sarveliler / Çukurbağ446 Ada 39 ParselTarla175,65 m²
2025/111Hüseyin ErdoğrulKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 139 ParselTarla468,18 m²
2025/112Hasan İşlerKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 137 ParselTarla182,45 m²
2025/113Kurtsuyu Elektrik Üretim A.Ş.Karaman / Sarveliler / Çukurbağ511 Ada 3 ParselBahçe452 m²
2025/114Ümmü AvcıKaraman / Sarveliler / Çukurbağ511 Ada 2 ParselBahçe45,97 m²
2025/115Mehmet AşkarKaraman / Sarveliler / Çukurbağ518 Ada 1 ParselTarla71,28 m²
2025/116Ahmet Sağlam ve ArkadaşlarıKaraman / Sarveliler / Çukurbağ394 Ada 13 ParselTarla673,46 m²
2025/117Burcu Bedir ve ArkadaşlarıKaraman / Sarveliler / Çukurbağ428 Ada 2 ParselTarla381,36 m²
2025/118Mustafa ŞahinKaraman / Sarveliler / Çukurbağ395 Ada 31 ParselBahçe45,98 m²
