Resmi İlanlar
T.C. SARIVELİLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince ilandır.
1)- Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKTETİ tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.
2)- Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.
3)- Kamulaştırma TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılmaktadır.
4)- İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.
5)- Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilecektir.
6)- Kamulaştırma Kanunun 14.maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,
7)- Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Halkbankası Sarıveliler Şubesine yatırılacağı,
8)- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
9)- İlan tablosundaki söz konusu duruşmalar 13/01/2026 günü yapılacaktır.Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.
|Dosya No
|Davalı/Davalılar
|İl/İlçe/Köy-Mahalle
|Ada/Parsel
|Nitelik
|Kamulaştırılacak alan/m2
|2025/78
|Yusuf İbili
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|364 Ada 10 Parsel
|Tarla
|198,72 m²
|2025/83
|Mustafa Ali Uğuz
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|446 Ada 36 Parsel
|Tarla
|1.018,27 m²
|2025/84
|Azim Serkin
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 1 Parsel
|Tarla
|70,17 m²
|2025/85
|Nazife Olgun
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 162 Parsel
|Tarla
|146,92 m²
|2025/86
|Musa Çalışkan
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 160 Parsel
|Tarla
|142,76 m²
|2025/87
|Ayşe Çetin
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 146 Parsel
|Tarla
|693,76 m²
|2025/88
|Mehmet Erdoğrul
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 166 Parsel
|Taş Ev ve Bahçe
|254,57 m²
|2025/89
|Sinan Öz
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 78 Parsel
|Tarla
|48,66 m²
|2025/90
|Ahmet Atak
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|447 Ada 57 Parsel
|Tarla
|284,28 m²
|2025/91
|Abdulbaki Aydın
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|365 Ada 12 Parsel
|Tarla
|929,70 m²
|2025/92
|İdris Aydın
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|365 Ada 11 Parsel
|Bahçe
|229,64 m²
|2025/93
|Mahmut İbili
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|364 Ada 12 Parsel
|Tarla
|14,94 m²
|2025/94
|Hasan Akbulut
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|394 Ada 14 Parsel
|Tarla
|683,91 m²
|2025/95
|Osman Akkurt
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|394 Ada 12 Parsel
|Tarla
|1.222,28 m²
|2025/96
|Hüseyin Şahin
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|394 Ada 4 Parsel
|Tarla
|343,2 m²
|2025/97
|Mehmet Şahin
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|394 Ada 5 Parsel
|Tarla
|383,81 m²
|2025/98
|Seyde Çukur
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|395 Ada 25 Parsel
|Bahçe
|754,36 m²
|2025/99
|Baki Yaşar
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|395 Ada 26 Parsel
|Tarla
|342,04 m²
|2025/100
|Bekir Yaşar
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|395 Ada 27 Parsel
|Tarla
|499,96 m²
|2025/101
|Eşşe İbili
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|395 Ada 29 Parsel
|Tarla
|164,02 m²
|2025/102
|Münevver Çelik
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|395 Ada 32 Parsel
|Tarla
|172,77 m²
|2025/103
|Abdullah Seven
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|395 Ada 35 Parsel
|Bahçe
|704,18 m²
|2025/104
|Osman Keleş
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|395 Ada 2 Parsel
|Tarla
|496,27 m²
|2025/105
|Ahmet Avcı ve Arkadaşları
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|446 Ada 38 Parsel
|Taş Ev ve Bahçe
|535,82 m²
|2025/106
|Baki Sarıtaş ve Arkadaşları
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 153 Parsel
|Tarla
|52,97 m²
|2025/107
|Hatice Yaşar ve Arkadaşları
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|394 Ada 3 Parsel
|Bahçe
|82,61 m²
|2025/108
|Mehmet Dınç
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|446 Ada 40 Parsel
|Tarla
|176,15 m²
|2025/109
|Mehmet Aydın
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 144 Parsel
|Tarla
|476,64 m²
|2025/110
|Havva Kömürcü
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|446 Ada 39 Parsel
|Tarla
|175,65 m²
|2025/111
|Hüseyin Erdoğrul
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 139 Parsel
|Tarla
|468,18 m²
|2025/112
|Hasan İşler
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 137 Parsel
|Tarla
|182,45 m²
|2025/113
|Kurtsuyu Elektrik Üretim A.Ş.
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|511 Ada 3 Parsel
|Bahçe
|452 m²
|2025/114
|Ümmü Avcı
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|511 Ada 2 Parsel
|Bahçe
|45,97 m²
|2025/115
|Mehmet Aşkar
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|518 Ada 1 Parsel
|Tarla
|71,28 m²
|2025/116
|Ahmet Sağlam ve Arkadaşları
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|394 Ada 13 Parsel
|Tarla
|673,46 m²
|2025/117
|Burcu Bedir ve Arkadaşları
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|428 Ada 2 Parsel
|Tarla
|381,36 m²
|2025/118
|Mustafa Şahin
|Karaman / Sarveliler / Çukurbağ
|395 Ada 31 Parsel
|Bahçe
|45,98 m²