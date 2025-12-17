T.C. ŞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Şarköy Noterliği 07/01/2021 tarih 00086 yevmiye nolu vasiyet eden Refik Tunç'a ait VASİYETNAMENİN AÇILIP MİRASÇILARINA OKUNMASINA ve duruşma günü olan 24/03/2026 günü saat: 13:15 olduğunun ilanen tebliği ile TMK nun 598.maddesi gereğince bir ay içerisinde itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.