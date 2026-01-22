T.C. ŞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yurtdışı adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Yapılan tüm adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/04/2026 günü saat: 10:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olun