T.C. SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı vekili Av.Kadir ÖZBEK tarafından İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 7025 Sk. No:1 Adresinde ve (eski 436,437 ve 439 Parsel) Yeni 127 Ada, 1 parsel, 2 Parsel ve 10 Parsel sayılı taşınmazların sınırında yer alan 400 m2 miktarındaki arsaya 1992 yılında , o günkü Köy Tüzel kişiliğinin kendisine muhtaçlığı ve fakirliği nedeniyle bedelsiz olarak, Köy Halkından olan davacıların murisi, Mehmet BATI'ya tahsis edilerek, Mehmet BATI tarafından üzerine 80 m2 kullanım alanlı ev inşaa etmek suretiyle vefat yılı olan 2017 yılına kadar malik sıfatıyla kullandığı ölümü üzerine de eşi ve çocukları tarafından hüsniniyetle malik sıfatıyla kullandıkları, ve halende kullanmaya devam ettikleri taşınmaz tescil harici bulunmaktadır. Tapuda kaydı bulunmayan ve tescil harici olan ve üzerinde vekiledenlerimin 2017 yılında vefat etmiş olan murisi Mehmet BATI tarafından 1991 yılından beri ev yaparak malik sıfatıyla kullandığı ve ölümünden sonra eşi Fatma BATI tarafından da 2020 yılına kadar malik sıfatıyla kullanılan 2020 yılındaki vefatından sonrada çocukları Asil ve Selçuk tarafından malik sıfatıyla nizasız fasılasız kullanılmakta olan taşınmaz 30 yıldan fazla zamandır vekileden davacılar tarafından hüsniniyetle malik sıfatıyla zilyed olarak tasarruf edilmektedir. davacı Mehmet BATI tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/276 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı davacı Mehmet BATI adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.05/05/2026