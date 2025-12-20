T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik mahallesi, 4409 ada, 2 parsel sayılı, 176 m2 yüzölçümlü, "Bahçeli Kargir Dubleks Ev" nitelikli taşınmaz yazlık sitelerin bulunduğu yerde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede benzer nitelikli yazlık olarak tercih edilen villaların oluşturduğu konut alanları yer almaktadır.

Taşınmaz denize 100 mt mesafede olup, Kuşadası asfaltına 1000.- mt mesafede Seferihisar merkeze 7.- km mesafede bulunmaktadır.

Taşınmaz gelişmekte olan sayfiye bölgesi içerisinde, deniz manzaralı denize yürüme mesafesinde, parselin eğimsiz bir alan olması ve parselin dikdörtgen alanlı ve düzgün ölçülerde olması, taşınmazın tadilat görmüş olduğu, yakın çevresinde halen yapılaşma devam etmektedir.

Taşınmaz her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymet takdiri istenilen taşınmaz, Zemin kat + 1. Kat + çatı katı, ve ön terasın altında müştemilat bulunduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın 20 yıllık kargir dubleks bina olduğu Yerinde yapmış olduğumuz incelemede : Bina içerisine girilememiş, ancak 16.12.2023 tarihli Bilirkişi rapotunda bina içerisine girildiği, zemin katta salon, açık mutfak ve WC bulunduğu, ahşap kaplama betonarme merdivenle çıkılan üst katta hol, iki oda ve bir banyo bulunduğu, ıslak hacimlerin seramik kaplama diğer mahallerin zemini laminat kaplama olduğu, kapıların Amerikan panel kapı, dış kapının çelik kapı olduğunun tespit edildiği,

Heyetimizin yapmış olduğu incelemede Bina oturma alanının 45 m2 olduğu, toplam alanın 90,,-m2 olduğu ölçülmüştür. Teras altında depo olarak kullanılan 25,00 m2 lik bir alan bulunmaktadır. Binanın üç cephesinde üstü kiremit örtülü ahşap ergole bulunmaktadır. Zemin tabanları traverten kaplama, tüm pencereler panjurlu, parsel çevresi kargir duvarla çevrilidir.

Dava konusu taşınmazın değerinin belirlenmesinde aynı çevre, aynı site ve aynı özellikteki Emsal satış ilanlarından faydalanılarak taşınmazın değeri belirlenmiştir.

Adresi : Tepecik Mahallesi, 1053 Sokak, 4409 Ada, 2 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 176 m2

İmar Durumu : 3.12.2021 tarihinde onaylanan Doğu Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında büyük kısmı emsal 0,20 yençok: 1 kat günübirlik tesis alanında küçük bir kısmı ise rekreaktif alanda kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Kıymeti : 8.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Şerh İcrai Haciz : Aydın İcra Dairesi nin 01/10/2024 tarih 2024/25037 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 19447.92 TL bedel ile Alacaklı : Aydın Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : Aydın İcra Dairesi nin 16/05/2019 tarih 2018/30880 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 11502.99 TL bedel ile Alacaklı : Aydın Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 1. İcra Dairesi nin 18/05/2022 tarih 2022/2040 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 117457.28 TL bedel ile Alacaklı : Coşkun Üzüm lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 11. İcra Dairesi nin 03/01/2024 tarih 2022/15779 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 10784.29 TL bedel ile Alacaklı : Murat Öztürk, Seher Öztürk Akçiçek, Selver Öztürk lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 11. İcra Dairesi nin 18/05/2022 tarih 2022/2101 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 34330.60 TL bedel ile Alacaklı : Coşkun Üzüm lehine haciz işlenmiştir.

-Şerh İcrai Haciz : İzmir 14. İcra Dairesi nin 09/06/2022 tarih 2022/1987 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 31307.63 TL bedel ile Alacaklı : Coşkun Üzüm lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 14. İcra Dairesi nin 09/06/2022 tarih 2022/2075 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1277.30 TL bedel ile Alacaklı : Coşkun Üzüm lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 19. İcra Dairesi nin 07/03/2024 tarih 2024/695 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 22970.27 TL bedel ile Alacaklı : Murat Öztürk, Seher Öztürk Akçiçek, Selver Öztürk lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 2. İcra Dairesi nin 16/08/2022 tarih 2020/8526 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 7596.79 TL bedel ile Alacaklı : Ali Kaboğlu lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 2. İcra Dairesi nin 25/04/2022 tarih 2022/3331 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 5114.78 TL bedel ile Alacaklı : Coşkun Üzüm lehine haciz işlenmiştir.

-Şerh İcrai Haciz : İzmir 28. İcra Dairesi nin 01/09/2021 tarih 2021/9334 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 135832.29 TL bedel ile Alacaklı : Ali Kaboğlu lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 28. İcra Dairesi nin 19/08/2020 tarih 2017/8938 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1284.18 TL bedel ile Alacaklı : Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv Ve İşletme A.Ş lehine haciz işlenmiştir.

-Şerh İcrai Haciz : İzmir 5. İcra Dairesi nin 17/06/2022 tarih 2022/6955 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 21426.68 TL bedel ile Alacaklı : Ali Kaboğlu lehine haciz işlenmiştir.

-Şerh İcrai Haciz : İZMİR 5. İCRA DAİRESİ nin 18/04/2019 tarih 2019/123 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 14150.11 TL bedel ile Alacaklı : ALİ KABOĞLU lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 7. İcra Dairesi nin 23/08/2022 tarih 2022/2127 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 13175.63 TL bedel ile Alacaklı : Coşkun Üzüm lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 8. İcra Dairesi nin 25/03/2022 tarih 2022/1933 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1690.56 TL bedel ile Alacaklı : Coşkun Üzüm lehine haciz işlenmiştir.

Şerh Kamu Haczi : 035254 BELKAHVE Vergi Dairesi nin 21/02/2022 tarih 92922 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 176196.36 TL (Alacaklı : 035254 BELKAHVE Vergi Dairesi )

Şerh Kamu Haczi : BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ nin 12/06/2020 tarih sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 192252.18 TL (Alacaklı : Belkahve vergi dairesi müdürlüğü)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:45

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:45

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:45

18/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.