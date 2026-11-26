HMK. 122. madde gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz HMK. 128. madde uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

22.04.2027 günü saat: 10.30'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğiniz yahut değiştirebileceğiniz,

Bilirkişi kurulu raporunda; dava konusu Ankara ili, Şereflikoçhisar ilçesi, Haydarlı Mahallesi 117 ada 30 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 5.847,63 TL olarak belirlendiği, rapora iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : AYŞE AKGÜL - LÜTFİ ve ZEHRA kızı 13/01/1946 d.lu,

İLGİLİ KİŞİ : DERYA USTALAR - CENGİZ ve AYŞE kızı 09/06/1978 d.lu,

İLGİLİ KİŞİ : GÜLHANİM EMİROĞLU - ALİ ve ŞEMSİYE kızı 01/05/1958 d.lu,

İLGİLİ KİŞİ : MUSTAFA AKGÜL - ZİHNİ ve AYŞE oğlu 03/10/1974 d.lu,

İLGİLİ KİŞİ : MUSTAFA AKGÜL - ORHAN ve ASSİYE oğlu 02/03/1977 d.lu,

İLGİLİ KİŞİ : NİGAR GÜLPINAR - ZİHNİ ve AYŞE kızı 17/05/1966 d.lu,

İLGİLİ KİŞİ : ZÜBEYDE ATAK - REMZİ ve HÜSNE kızı 01/01/1961 d.lu,