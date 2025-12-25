T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sn: Dahili Davalı Feride Yıldız (T.C : 275.....176, Derviş ve Zeliha kızı, 01.01.1956 doğumlu)

Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2022/131 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi, Aktaş mevki 245 parsel tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi, Emirbağ mevki 435 parsel bağ, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi, Emirbağ mevki 436 parsel bağ, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Oğlanın Mezarı mevki 794 parsel tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Rumkuş mevki 956 parsel tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Bozyer mevki 959 parsel tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Bozyer mevki 977 parsel tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Rumkuş mevki 997 parsel tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Keçiköy mevki 1485 parsel bağ, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Kumseli mevki 1596 parsel tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Karatepe mevki 1607 parsel tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Tümkavak mevki 2005 parsel tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Hacıyeri mevki 4082 parsel bağ, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Dedemgölü mevki 5230 parsel müfrez tarla, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi 126 ada 10 parsel arsa, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Fatih mevki 122 ada 25 parsel, bahçe, Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez mahallesi Fatih mevki 418 ada 13 parsel sayılı tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK.122 ve 127 mad. gereği 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.