T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Antalya İli Serik İlçesi Gökçepınar Mahallesi

ADA NO: 179

PARSEL NO: 7

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1640.78 m2 daimi irtifak, 717.24 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Gökçepınar Mahallesi 179 ada 7 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/10/2024 tarih ve 0887 oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/256 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.04.11.2025