T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ - 0181002360831250

VEKİLİ: Av. YUSUF İBİŞ

DAHİLİ DAVALI: KEMAL ÇAKAL - 15664532002- Pınarlı Mah. Atatürk Bulvarı No:71 İç Kapı No:5 Aksu/ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalı dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, ön inceleme zaptı ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız ve size ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur, hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.21.09.2026