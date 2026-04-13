T.C. SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Duruşma Gün : 30/04/2026 saat:11;30

Davalılar :Abdullah Yılmaz, Ahmet(Dudu Kocası), Alaaddin Temiz, Ali Aksu, Ali Arap, Ali Çilingir, Ali Küçük, Ali Yıldırım, Ayşe Ceylan, Ayşe Çilenger, Ayşe Gürsoy, Ayşe Manav, Ayşe Yıldırım, Bayram Atmaca, Döndü Yıldız, Dudu Çelik, Durdu Çelik, Duygu Solak, Elif Uzun, Emin Aksu, Emine Doğangönül, Emine Küçük Uygun, Fatma Küçük, Fethiye Alkan Erdal, Gülşen Gümüşdağ, Hasan Çelik, Hatice Çelik, Havva Kücük, Hüseyin Aksu, Hüseyin Küçük, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Yılmaz, İbrahim, Lütfiye Sert, Lütfiye Şahin, Medine Yıldırım, Mehmet Küçük, Mehmet Yıldırım, Mehmet Zafer Gümüşdağ, Melihat Yıldırım, Mercan Atmaca, Metin Çelik, Mitat Yıldırım, Musa Küçük, Mustafa Aksu, Mustafa Temiz, Mustafa Necmettin Çelik, Nefiye Alkan Korkut, Osman Aksu, Rahmiye Kurt, Ramazan Küçük, Saadet Taşkın, Sabime Öğdem, Safiye Akiş, Saniye Temiz, Semihat Alkan Elgili, Süleyman Yıldırım, Şamil Çelik, Şükrü Yıldırım, Telat Yıldırım, Zeynep Aksu, Zeynep Karabacak

Mahkememizin Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kolluktan belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yetersiz olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz bilirkişi raporunda:"2005 yılında kesinleşen orman tahdit hattının aplikasyonu, henüz sınırlaması yapılmamış ve herhangi bir sebeple orman sınırları dışında kalmış ormanların 6831 sayılı kanuna göre orman kadastrosu ve 6831 sayılı kanunun 3302 s.y ile değişik 2/B madde uygulama çalışmalarının 26.07.2005 tarihinde başladığı, 19.08.2008 tarihinde ilgili köyde ilan edildiği ve itiraz edilmeyen yerlerde altı aylık ilan süresi sonunda kesinleştiği; Dava konusu (A2) harfi ile adlandırılan 704,28 m2 lik alanın OS.4218, OS.4219 ve OS.4220 nolu orman sınır noktalarını birleştiren hattın gidiş yönüne göre sağ tarafında kesinleşmiş Honamlı Tepe Ormanı sınırı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Tarafımızdan zeminde yapılan gözlemler, tahdit tutanakları, eski tarihli hava fotoğrafları ve Memleket haritaları üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda 03.04.2007 tarihinde ilan edilen çalışmaların 6831 sayılı kanun ve bu kanunda değişiklik yapan kanunlar ile orman kadastro yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı. İncelenen hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve memleket haritalarına göre; Dava konusu (A2) harfi ile gösterilen 704,28 m2lik alanın; Orman sayılan alan içerisinde kaldığı, zilyetlikle mülk edinebilecek yerlerden ve imar ihya ile kazanılacak yerlerden olmadığı anlaşılmıştır. Dava konusu A2 harfi ile gösterilen alanın dava tarihi itibari ile değeri 13.092,57 TL’dir." şeklinde ibraz etmişlerdir.

İHTAR:"Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu" bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere davalılara ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 27/02/2026