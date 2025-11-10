T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Antalya ili Serik ilçesi Gebiz (Macar) Mahallesi

ADA NO: 431

PARSEL NO: 94, 95 ve 96

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 828,11 m2 daimi irtifak, 249,12 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

1.011,016 m2 daimi irtifak, 279,57 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

1.270,17 m2 daimi irtifak, 385,43 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli, Serik ilçesi, Gebiz (Macar) Mahallesi, 431 ada 94, 95 ve 96 parsellerde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/177 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.23.10.2025