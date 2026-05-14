T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2024/139 Esas
DAVACI : NEŞAT ŞİMŞEK-14296577900
DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ
2- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
4- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Antalya İli Serik İlçesi Gebiz Mahallesi Yunuslar Küme Evleri Kuzey Batı ve Kuzeyinin Aşağıoba Yolu, Doğusunun Remzi Mecek ve Mustafa Mecek Arazisi, Batısının Kaletepe Devlet Ormanı, Güneyinin Salih Yıldırım arazisi ile çevrili 10.196,29 m2 miktarlı arazinin davacı Neşat Şimşek adına T.M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.