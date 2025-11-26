T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/399 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Serik İlçe, KADRİYE Mahalle/Köy, 446 Ada, 6 Parsel, B1 Nolu Bağımsız Bölüm Antalya İli, Serik İlçesi, Kadriye Mahallesi 446 ada 6 parsel; Belediyemiz sınırlarında olup, imar planı içerisinde Konut Alanı lejantında kalmaktadır. Yapılaşma şartı; Ayrık nizam, Yençok=2 kat ve E=0.30?dır.

1.846,00 m2 yüz ölçümlü Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde 461 / 1846 arsa paylı Zemin Kat + 1.Kat (1) bağımsız bölüm numaralı Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz 1/1 tam hisse şeklinde BEYTRİKO TEKSTİL GIDA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

Taşınmazın tapu kaydı üzerinde 17 adet Şerh, 1 adet Beyan ve 3 adet ipotek kaydı bulunmaktadır.

Ana Yapı; 1.043,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, A ve B bloklar olmak üzere 2 adet konut bloğu bulunmaktadır. Proje ve mahallinde müstakil bahçe düzenlemeli olup B blok parselin güney cephesinde konumludur. B blok betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda, inşa edilmiş olup projesine göre zemin + 1 normal kat + Çatı Katı olarak inşa edilmiştir. Binada projesine göre, müstakil girişli 2 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Çevre bahçe düzenlemesi yapılmış olan binanın dış cephesi normal sıva üzeri boyalıdır. Bağımsız bölüm bazında müstakil havuzludur. Bina orta bakımlı olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir.

Ana yapı ile ilgili olarak Serik Belediyesi imar arşivinde 24.11.2006 tarih, 21/01 sayılı Yapı Ruhsatı 25.03.2014 tarih, 43/11 sayılı Yeniden Yapı Ruhsatı ve onaylı mimari projesi incelenmiştir. B blok 1 b.b. no' lu dubleks mesken: Projesinde Zemin Kat + 1.katta yer alan kuzey batı ve güney cepheli Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın kullanım alanı projesine göre brüt 151 m2 (normal kat: 70 m2 + 1. katı:81 m2), net 131 m2 alanlıdır. Ayrıca zemin katta toplam 24 m2 terası mevcuttur. Taşınmaz projesine göre kat konum olarak uygun olduğu görülmüştür. Alan olarak ise çatı katında yaklaşık 44 m2 çatı arasının 2 oda ve banyo şeklinde kullanım alanına dahil edilmesi ile mahal kullanım alanı brüt 195 m2 (zemin kat: 70 m2 + normal kat: 81 m2 + çatı katı:44 m2), net 169 m2 halini almıştır. Ayrıca zemin kat 24 m2 + proje harici çatı kat 20 m2 teras alanlıdır. Projesine göre, giriş kat salon, mutfak, wc duş ve 2 adet teras, normal kat, antre ile bağlantılı 3 oda, 1 genel banyo, 1 adet ebeveyn banyo, soyunma odası ve 2 balkon, çatı katı ise mahallinde hol bağlantılı antre hol ile bağlantılı 2 oda, 1 banyo, (ve 1 adet teras hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın giriş çelik kapı, iç kapıları panel kapı, dış doğramaları pvc doğramadır. Duvar tavan normal sıva üzeri boyalı, tavan kenarları kartonpiyer uygulamalıdır. Islak zeminleri seramik, oda salon zeminleri laminant parke kaplamadır. Mutfak dolapları mdf, tezgahlar granit, banyo wc vitrifiyeleri tamdır. Dubleks mesken vasıflı taşınmaz kiracı kullanımında olduğu görülmüş olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir.

Taşınmazın turizm bölgesinde yer alması, orta bakımlı olması, müstakil bahçe düzenlemesi ve yüzme havuzlu olması olumlu özelliklerinden olup proje harici düzenleme yapılmış olması, binanın donanımsız olması olumsuz özelliklerindendir. Kıymet takdirine konu, Antalya ili, Serik ilçesi, Kadriye Mahallesi, 446 ada 6 parsel sayılı, 1.846,00 m2 yüz ölçümlü Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde 461 / 1846 arsa paylı Zemin Kat + 1.Kat (1) bağımsız bölüm numaralı Dubleks Mesken taşınmazın arsa payı dahil değeri 8.500.000,00.TL (SekizmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olarak takdir edilmiştir.

Adresi: Kadriye Mahallesi 220 Sokak No:9 B Blok İç Kapı No:1 Serik / Antalya Serik / ANTALYA

Yüzölçümü: 169 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 8.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.