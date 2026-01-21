T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/240 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Serik İlçe, KADRİYE Mahalle/Köy, kömür iskelesi Mevkii, 467 Ada, 1 Parsel, B8 /ZEMİN +1/-/1 Nolu Bağımsız Bölüm ana taşınmaz 65445 m2 yüz ölçüme sahiptir. Niteliği Dubleks Meskendir. ana taşınmazın niteliği İki katlı 73 adet Betonarme Bina ve Arsası niteliğindedir. Arsa payı 14/2400'dür. Bağımsız bölümün niteliği dubleks mesken olup B8 Blok1umaralı bağımsız bölümdür. D-400 karayoluna 7 km. Serik ilçe merkezine kuşuçuşu ort. 13 km dir.Havalanına kuş uçuşu ort. 15 km, denize kuş uçuşu ort. 2 km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Villalardan oluşan site niteliğinde kullanılmakta olan bir alanda yer almaktadır taşınmaz. taşınmazın giriş kapısı ahşap kapıdır. Taşınmazın iç mekan zeminleri memer kaplama , balkon ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplama, ıslak hacin duvarları seramik kaplama , iç kapılar mdf kapı , duvarlar alçı sıva+boya olarak imal edildiği görülmüş. Taşınmazın dış cephe doğramaları pvc mamül , dış cephe duvar sıva+boya olarak imal edilmiştir. bağımsız bölüm net : 89 m2 ve brüt :127 m2'dir. :Giriş katta ; Salon+açık mutfak ,1 banyo ,2 adet zeminterası hacimleriden oluşmaktadır. Üst katta ise ; 3 yatak odası ,2 banyo ve 2 adet balkon ve hol hacimlerinden oluşmakta olduğu tespit edilmiştir.

Adresi: Antalya İli Serik İlçesi Kadriye Mah. 467 Ada 1 Parsel B8 Blok 1 Bağımsız Bölüm Numaralı Dubleks Mesken Serik / ANTALYA

Yüzölçümü: 127 m2

Arsa Payı: 14/2400

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 14.250.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 10:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 10:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 10:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 10:51

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Serik İlçe, KADRİYE Mahalle/Köy, KÖMÜR İSKELESİ Mevkii, 467 Ada, 1 Parsel, B8/ZEMİN+1/-/2 Nolu Bağımsız Bölüm, ana taşınmaz 65445 m2 yüz ölçüme sahiptir. Niteliği Dubleks Meskendir. ana taşınmazın niteliği İki katlı 73 adet Betonarme Bina ve Arsası niteliğindedir. bağımsız bölümün arsa payı 14/2400'dür. Bağımsız bölümün niteliği dubleks mesken olup B8 Blok 2 numaralı bağımsız bölümdür. Serik İlçesi, Kadriye Mahallesinde bulunan dubleks mesken niteliğindeki taşınmaz konut bölgesinde bulunmaktadır.D-400 karayoluna 7 km. Serik ilçe merkezine kuşuçuşu ort. 13 km dir.Havalanına kuş uçuşu ort. 15 km, denize kuş uçuşu ort. 2 km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. ana taşınmaz niteliği 2 katlı 73 adet betoname bina ve arsası olan 467 ada 1 parsel üzerinde B8 blokta zemin kat + 1 katta yer alan 2 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskendir.Taşınmazın bulunduğu bina zemin kat +1 normal kattan oluşmaktadır. Villalardan oluşan site niteliğinde kullanılmakta olan bir alanda yer almaktadır taşınmaz. Taşınmazın giriş kapısı ahşap kapıdır.Taşınmazın iç mekan zeminleri memer kaplama , balkon ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplama , ıslak hacin duvarları seramik kaplama , iç kapılar mdf kapı , duvarlar alçı sıva+boya olarak imal edildiği görülmüş. Taşınmazın dış cephe doğramaları pvc mamül , dış cephe duvar sıva+boya olarak imal edilmiştir. B8 blok 2 numaralı bağımsız bölüm net : 89 m2 ve brüt :127 m2'dir. Taşınmazın projesine göre oda dağılımları :Giriş katta ; Salon+açık mutfak ,1 banyo ,2 adet zemin terası hacimleriden oluşmaktadır. Üst katta ise ; 3 yatak odası ,2 banyo ve 2 adet balkon ve hol hacimlerinden oluşmakta olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Antalya İl, Serik İlçe, Kadriye Mahalle/Köy, Kömür İskelesi Mevkii Mevkii, 467 Ada, 1 Parsel, Blok : B8 Zemin + 1 No : 2 (Dubleks Mesken Bağımsız Bölüm) Serik / ANTALYA

Yüzölçümü: 127 m2

Arsa Payı: 14/2400

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 14.250.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/82 Esas sayılı dosyasında davalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 11:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 11:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 11:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 11:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.