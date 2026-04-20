T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4716 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, KÖKEZ Mahalle/Köy, ÇARŞI Mevkii, 84 Ada, 32 Parsel, Taşınmaz üzerinde mevcut yapı olup Ana Taşınmaz Niteliği Ev dükkan ve avlusu ' dur. Kökez Mahallesinde bulunan taşınmaz Serik İlçe merkezindedir. D-400 karayoluna 3 km mesafededir.Havalanına kuş uçuşu ort. 26 km, denize kuş uçuşu ort. 10 km dir. Taşınmaz parsel kuzey,doğu ve güney yönden imar yoluna cephedir. Mahalinde taşınmaz bölgesindeki imar yolları açılmamış vaziyettedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması bulunmamaktadır.Bu sebeple yapılaşma müsadesi bulunmamaktadır. Betonarme karkas yöntemi ile yapılmış taban oturumu 236 m2 olan yapı mevcuttur. Bu yapıya ilişkin herhangibir ruhsat yada yasal izin belediye arşivinde bulunamamıştır. Taşınmaz üzerindeki yapı parselin kuzey cephesinde yer almaktadır. Taşınmazın bir kısmı kuzey cephede yer alan caddeye cephe dükkan olarak kullanılmaktadır. Ayrıca geri kalan alanıda ikamet amaçlı olarak kullanılmaktadır. Sahada yapılan incelemede mevcut binaların 3A yapı grubunda olduğu tespit edilmiştir. Borçlu adına 37/126 hisselidir.

Adresi : Kökez Mah. 84 Ada 32 Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.796,77 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı imar planı içinde kalmaktadır.Taşınmaz parsel imar planında Ticaret alanında kalmaktadır.Yen çok 6 kata imarlıdır.

Kıymeti : 20.114.577,20 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:59

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.