T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/219 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BELEK Mahalle/Köy, Dibektaşı Mevkii, 1466 Ada, 6 Parsel, 1466 ada 6 parsel Çevrede yapılan araştırmada Taşınmaz Belek Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ana taşınmaz niteliği Arsa'dır. Tam hisseli bir taşınmazdır. Taşınmaz arsa vasfında olup Dibektaşı mevkiindedir. Taşınmaz yerleşim alanı içerisinde olup ilçe merkezine yaklaşık 6,90 km kuş uçumu mesafededir. Bölgenin alt yapısı tamamlanmış olup belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Taşınmazlar üzerinde değerini etkileyen herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Tapu müdürlüğünde yapılan incelemede bölgede benzer özellikte Arsa satışı Emsal bulunamamıştır. Dava konusu parsele yakın konumda olan Arsa satışları incelenmiştir Emsal olarak alınan taşınmazlardan 4 nolu taşınmazların yakın tarihli ve taşınmaza yakın mesafade olduğu göz önüne alınarak yaklaşık 13.000TL olarak takdir edilmiştir. Takdir edilen 13.000TL keşif tarihine güncelleme Yİ-Üfe ile yapılır ise; değerin yaklaşık 23.000TL/m2 edeceği belirlenmiştir. Dava konusu bölgede imar planının kat adedi 3 olup E:0,60 lejantında olduğu görülmüştür. Emsal olarak alınan taşınmaz 3 kat E:0,60 olan bölgede kalmaktadır.

Adresi : Belek Mahallesi 1466 Ada 6 Parsel Arsa Niteliğindeki Taşınmaz Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.399 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konutaltı Ticaret Alanında kalmaktadır Yapılaşma şartı ise? Ayrık nizam, 3 kat ve

E:0.60?dır.

Kıymeti : 82.867.620,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : Tapu kaydında belirtildiği gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:59

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.