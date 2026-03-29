T.C. SİİRT KADASTRO MAHKEMESİ

Mahkememizce verilen gerekçeli karar gereğince;

Mirasçı Ayşe NERGİZ'e (T.C: 21827449872) gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan;

Kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, Mahkememizin 2019/36 Esas ve 2025/286 sayılı Kararı ile;

HÜKÜM :

1) Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 421, 422, 434, 435, 436 ve 437 parsel sayılı taşınmazlara yönelik davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE,

2) Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 421 parsel sayılı taşınmaza yönelik davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE,

3-Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 421 parsel sayılı taşınmazın baraj suları altında kalması sebebiyle mülkiyetinin kadastro TESPİT TUTANAĞI GİBİ TESPİTİNE,

4) Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 422 parsel sayılı taşınmaza yönelik davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE,

5-Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 422 parsel sayılı taşınmazın baraj suları altında kalması sebebiyle mülkiyetinin kadastro TESPİT TUTANAĞI GİBİ TESPİTİNE,

6) Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 434 parsel sayılı taşınmaza yönelik davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE,

7) Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 435 parsel sayılı taşınmaza yönelik davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE,

8-Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 436 parsel sayılı taşınmaza yönelik davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE,

9) Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 437 parsel sayılı taşınmaza yönelik davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE,

10-Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 437 parsel sayılı taşınmazın baraj suları altında kalması sebebiyle mülkiyetinin kadastro TESPİT TUTANAĞI GİBİ TESPİTİNE,

11) Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 418 parsel sayılı taşınmaza yönelik davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE,

12-Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 418 parsel sayılı taşınmazın baraj suları altında kalması sebebiyle mülkiyetinin kadastro TESPİT TUTANAĞI GİBİ TESPİTİNE,

13) Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 421, 422, 434, 435, 436 ve 437 parsel sayılı taşınmazlara yönelik davacıların davasının KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE,

14-Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 434 ve 436 parsel sayılı taşınmazlardan geriye kalan kısımların aynı vasıf ve nitelikte aynı parsel numarası ile taşınmazların baraj suları altında kalması sebebiyle mülkiyetinin kadastro TESPİT TUTANAĞI GİBİ TESPİTİNE,

15-Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 421, 422 ve 437 parsel sayılı taşınmazların baraj suları altında kalması sebebiyle mülkiyetinin kadastro TESPİT TUTANAĞI GİBİ TESPİTİNE,

16-Dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yerlibahçe Köyü 430 parsel sayılı taşınmaz hakkında Mahkememiz 1985/108 esas 1989/68 karar sayılı kararı ile karar verildiği ve ilgili kararın kesinleşmiş olması dikkate alınarak KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiş olup, karar süresi içerisinde davacı hazine vekili Av. Hilal Gülseren BAKAN'ın 19/12/2025 tarihli temyiz dilekçesinde bulunmuş, dahili davalılar vekili Av. Abdulhekim GİDER'in 10/12/2025 tarihli temyiz dilekçesinde temyiz talebinde bulunmuş, davalılar vekili Av. Fırat BİLEK'in 08/12/2025 temyiz dilekçesinde temyiz talebinde bulunmuş olup, Mirasçı Ayşe NERGİZ'e (T.C: 21827449872) adı geçene iş bu ilanın yayımından itibaren 2. Haftanın bitimi ile birlikte tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 25/03/2026