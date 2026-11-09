T.C. ŞİLE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Da die von unserem Gericht an die Auslandsanschriften der Beteiligten Fatma Elhe Dursun und İsmet Hans Dursun versandten Ladungen nicht zugestellt werden konnten und auch die Anschriftenermittlungen ergebnislos geblieben sind, wurde beschlossen, die Klageschrift und den Verhandlungstermin im Wege der öffentlichen Bekanntmachung zuzustellen.

Aus der Klageschrift des Anwalts des Klägers geht hervor, dass İsmail Dursun vor vielen Jahren in Deutschland gearbeitet habe und dort in den Ruhestand getreten sei, dass er sich vor Jahren von seiner Ehefrau habe scheiden lassen, dass er aus dieser Ehe einen Sohn und eine Tochter habe, dass seine Kinder und seine geschiedene Ehefrau in Deutschland lebten und seit sehr vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater hätten und sich nicht nach ihm erkundigten, dass der Kläger im Stadtviertel Kızılcaköy des Bezirks Şile in der Provinz Istanbul wohnhaft sei, dass er seit mehr als zehn Jahren mit dem minderjährigen Kind Melek Çalağan und dessen Familie zusammenlebe und das Kind adoptieren möchte, dass er seit vielen Jahren sowohl materiell als auch immateriell für das Mädchen und dessen Familie sorge und dass er das Mädchen und dessen Familie als seine eigene Familie betrachte, da er sonst niemanden habe, dass der Kläger außer dem Haus, in dem er im Dorf wohne, über kein weiteres Vermögen verfüge und dass die Familie des 13-jährigen Mädchens mit der Adoption einverstanden sei. Der Prozessbevollmächtigte des Klägers beantragt daher, der Klage stattzugeben und die Adoption des beklagten minderjährigen Kindes Melek Çalağan durch den Kläger zu genehmigen und entsprechend zu beschließen.

Sie werden aufgefordert am Verhandlungstermin: 12.11.2026 um 10:20 Uhr persönlich vor Gericht zu erscheinen oder sich durch einen Anwalt vertreten zu lassen. Gem. Art. 122, 127, 129 der ZPO Nr. 6100 haben Sie innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung eine Klageerwiderung einzureichen. Etwaige erste prozessuale Einwendungen sind gem. Art. 116, 117 der ZPO in der Klageerwiderung geltend zu machen. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie gem. Art. 128 der ZPO im Falle der nicht fristgerechten Einreichung einer Klageerwiderung als eine Partei gelten, die sämtliche vom Kläger in der Klageschrift vorgetragenen Tatsachen bestreitet. Zugleich verlieren Sie das Recht, erste prozessuale Einwendungen geltend zu machen. Sollten Sie zu dem festgesetzten Termin ohne triftigen Entschuldigungsgrund nicht erscheinen, wird die Verhandlung in Ihrer Abwesenheit fortgesetzt. In diesem Fall können Sie gegen die in Ihrer Abwesenheit vorgenommenen Prozesshandlungen keine Einwendungen erheben. In der Verhandlung, in der die Beweisaufnahme für abgeschlossen erklärt wird, wird zur mündlichen Verhandlung übergegangen. Sollte diese vertagt werden, erfolgt keine gesonderte Ladung. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 150 der ZPO kann auch in Ihrer Abwesenheit eine Entscheidung ergehen. Diese Bekanntmachung erfolgt unter ausdrücklichem Hinweis auf die vorstehenden Rechtsfolgen im Wege der öffentlichen Zustellung anstelle der Zustellung der Klageschrift und der Mitteilung des Verhandlungstermins.