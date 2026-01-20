T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

ALACAKLI: QUICK FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ: Av. Serhun Doruk Demircili Çavuş Mahallesi Çayırlar Caddesi No129/3 Daire 6 Şile / İSTANBUL

BORÇLU: MUSA BOZ, Süleyman Nazif Mah. Gazi Cad. Özdal İş Hanı No:17 Sur / DİYARBAKIR

BORÇ MİKTARI: 883.034,50 TL. (TAKİP ÇIKIŞ MİKTARI)

Borçlu Musa Boz'a tebliğ imkansızlığı nedeniyle; ödeme emrinin ve müdürlüğümüz dosyasının talimatı ile Diyarbakır İcra Müdürlüğünün 2025/3738 talimat dosyasından 21/10/2025 tarihinde kıymet takdiri yapılan bilirkişi raporunda 34 KKD 044 plakalı aracın kıymet takdirinin (2024 model, FIAT marka, FIORINO COMBI S2 SAFELINE 1.3 tipinde, 34 KKD 044 plaka tescilli, NM42250000U180655 şasi nolu, 463452667358021 motor nolu, 1437 kg net ağırlıklı, 1248 cm3 silindir hacimli, 70 kw motor gücünde, Kamyonet cinsinde, Dizel yakıtlı, Gri renkli, Manuel vites, Gayri Ticari kulanım şekli özelliklere sahip olduğu, ön tampon sağ kısmında sürtme kaynaklı deformasyon olduğu, Aracın ruhsatı ve aracın anahtarının mevcut olmadığı ve araç kapısının açılması ile km saatinin 35167 km değerini gösterdiği, Araç jantlarının ve tekerlerinin (185/65R15) uygun olduğu ve araç stepnesinim olduğu, Araç şasi numarası ile icra dosyasında belirtilen şasi numaralarının aynı olduğu, Araç iç ve motor kısmında herhangi bir eksiklik görülmediği, Araç Tramer sorgusunda, araca ait hasar kaydı görülmediği ve bu haliyle 840.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir. ) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 15 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 30 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 16/01/2026