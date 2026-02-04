T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, 883 Ada, 1 Parsel, A8/ ZEMİN+1. NORMAL KAT/ 8 NUMARALI Nolu Bağımsız Bölüm 1 nolu parselin: Kuzeyi: İmar Yolu (Birey Sokak)ile,Doğusu: İmar Yolu ile,Güneyi:2 nolu parsel ile,Batısı:İmar Yolu ile çevrilidir.Parselin güney yönünden parseller arasında araç servis geçiş yolu bırakılmıştır.Parselde ki kıymet takdiri yapılan 12/D dış kapı nolu dubleks meskene ana giriş kapısı bu ara yoldan yapılmaktadır.Parsel üzerinde yapılan incelemede toplam 6 blok halinde,ikiz dubleks mesken halinde 12 adet bağımsız bölüm vardır.Parselin çevre düzenlemeleri,site içi araç ve yaya yolları,yüzme havuzları,bahçe duvarları,peyzaj,sulama sistemleri,çimlendirilmeleri,bahçe aydınlatmaları, süs ve bitki/ağaçları düzenlenmiştir.Parsel deniz görmez,ova bölgesindedir.Şile merkeze batı yönden 2km mesafededir.Arsa düz konumdadır.zemin kat,1.katı bulunan,ikiz nizam konumunda dubleks meskendir.Yaklaşık 3 yaşındadır.Bina betonarmekarkas yapım özelliklerinde 1. sınıf inşaat malzeme ve işçilik ile inşaa edilmiştir. Binaya ait müstakil yüzme havuzu vardır.Bağımsız bölüm arsa içinde fiili iç duvar/set ile bölünerek müstakil villa konumuna getirilmiştir. Bina toplam bürüt inşaat alanı:150m² dir.Mimari fonksiyon alanları:Zemin kat:Giriş,wc,mutfak,salon,açık teras,merdiven evi,Üst katta:3 yatak odası,banyo+wc,balkon bölümleri vardır.Dış doğramaları pvc+ısı camlı,iç doğramaları hazır malzeme tür,ıslak zeminleri:Seramik kaplama,yaşam mekanları:Laminant ahş. Masif parke,banyo/wc armatür ve virtifiyeleri takılı,tesisatları bağlı,mutfak tezgah ve dolapları, armatürleri takılıdır.Bina tefrişli iskan edilmektedir.

Adresi : Çavuş Mahallesi,Çayırlar Caddesi, İrfan Caddesi,Dış Kapı No:12/D ?P.K.:34980 Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.013,64 m2

Arsa Payı : 30212/301364

İmar Durumu : İnşaat tarzı 18/12/2023 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında: Çavuş Mahallesi,883 ada,1 parsel, E=0.40 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat KONUT ALANIDA kalmaktadır.

Kıymeti : 15.408.614,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.