Resmi İlanlar
T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ
2025/17 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, 883 Ada, 1 Parsel, A8/ ZEMİN+1. NORMAL KAT/ 8 NUMARALI Nolu Bağımsız Bölüm 1 nolu parselin: Kuzeyi: İmar Yolu (Birey Sokak)ile,Doğusu: İmar Yolu ile,Güneyi:2 nolu parsel ile,Batısı:İmar Yolu ile çevrilidir.Parselin güney yönünden parseller arasında araç servis geçiş yolu bırakılmıştır.Parselde ki kıymet takdiri yapılan 12/D dış kapı nolu dubleks meskene ana giriş kapısı bu ara yoldan yapılmaktadır.Parsel üzerinde yapılan incelemede toplam 6 blok halinde,ikiz dubleks mesken halinde 12 adet bağımsız bölüm vardır.Parselin çevre düzenlemeleri,site içi araç ve yaya yolları,yüzme havuzları,bahçe duvarları,peyzaj,sulama sistemleri,çimlendirilmeleri,bahçe aydınlatmaları, süs ve bitki/ağaçları düzenlenmiştir.Parsel deniz görmez,ova bölgesindedir.Şile merkeze batı yönden 2km mesafededir.Arsa düz konumdadır.zemin kat,1.katı bulunan,ikiz nizam konumunda dubleks meskendir.Yaklaşık 3 yaşındadır.Bina betonarmekarkas yapım özelliklerinde 1. sınıf inşaat malzeme ve işçilik ile inşaa edilmiştir. Binaya ait müstakil yüzme havuzu vardır.Bağımsız bölüm arsa içinde fiili iç duvar/set ile bölünerek müstakil villa konumuna getirilmiştir. Bina toplam bürüt inşaat alanı:150m² dir.Mimari fonksiyon alanları:Zemin kat:Giriş,wc,mutfak,salon,açık teras,merdiven evi,Üst katta:3 yatak odası,banyo+wc,balkon bölümleri vardır.Dış doğramaları pvc+ısı camlı,iç doğramaları hazır malzeme tür,ıslak zeminleri:Seramik kaplama,yaşam mekanları:Laminant ahş. Masif parke,banyo/wc armatür ve virtifiyeleri takılı,tesisatları bağlı,mutfak tezgah ve dolapları, armatürleri takılıdır.Bina tefrişli iskan edilmektedir.
Adresi : Çavuş Mahallesi,Çayırlar Caddesi, İrfan Caddesi,Dış Kapı No:12/D ?P.K.:34980 Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 3.013,64 m2
Arsa Payı : 30212/301364
İmar Durumu : İnşaat tarzı 18/12/2023 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında: Çavuş Mahallesi,883 ada,1 parsel, E=0.40 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat KONUT ALANIDA kalmaktadır.
Kıymeti : 15.408.614,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:44
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:44
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.