T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, Üsküdar Şile Mevkii, 173 Ada, 2 Parsel, 1+BODRUM KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu Ana taşınmazın,kat mülkiyetli 1 - Bodrum, 1 Zemin kat -2 normal kattan ibarettir, Davaya konu taşınmaz 1ci kat 5 nolu mesken ,brüt 120.m2, 3 oda,1 salon, balkonlu, doğalgaz ile ısıtılmakta olduğu yaklaşık olarak 45-50 yıllık betonarme karkas yapı olduğu,ve 6306 kentsel dönüşüm kapsamında olup ve tadilat gerektiren bir taşınmazdır. Değerlemede kıymet takdiri yapılan taşınmazın değerine etki eden olumlu/olumsuz faktörler: (+) Kat mülkiyetli yapıda yer alması Ulaşım imkanı, Yapının yaşı + deniz manzarasının bulunması , Şile , Çavuş Mah ,bulunması,Taşınmazın, merkezlere yakın olması,konumu, kiracılı ve kiracısız olması, iskanının, olması gibi sakıncalı durumu bulunmaması, gibi durumlar göz önünde bulundurarak Değer tespiti yapılmıştır. Satışa Konu taşınmaz Yaklaşık olarak 30- 35 yıllık Bir taşınmaz olduğu Şile yoluna cepheli güzel bir konumdadır : Taşınmazın güncel satış değeri : 46.000,TL/m2 X 120m2 = 5.500,000,TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır. Ayrıntılı bilgi UYAP E-SATIŞ Portalı Satış İlanı Ekindeki Bilirkişi Raporundadır.

Adresi : Çavuş Mahallesi 173 Ada 2 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 917 m2

Arsa Payı : 22/320

İmar Durumu : Şile ilçesi,Çavuş mahallesi , 527 Ada, 2 parsel 22.01.2018 tt.li(td.22.12.2020 Çavuş mahallesi 1/1000 ölçekli çavuş Mah.uygulama imar planı ve 27.10.2013 tt'li Balibey mahallesi ,1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır,Emsal 0.45 Ayrık nizam 3 kat ,yapılaşma yoğunluğu konut alanında kalmış olduğu görülmüştür:

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:03

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.