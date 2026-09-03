T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ
T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ
2026/5 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, Üsküdar Şile Mevkii, 173 Ada, 2 Parsel, 1+BODRUM KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu Ana taşınmazın,kat mülkiyetli 1 - Bodrum, 1 Zemin kat -2 normal kattan ibarettir, Davaya konu taşınmaz 1ci kat 5 nolu mesken ,brüt 120.m2, 3 oda,1 salon, balkonlu, doğalgaz ile ısıtılmakta olduğu yaklaşık olarak 45-50 yıllık betonarme karkas yapı olduğu,ve 6306 kentsel dönüşüm kapsamında olup ve tadilat gerektiren bir taşınmazdır. Değerlemede kıymet takdiri yapılan taşınmazın değerine etki eden olumlu/olumsuz faktörler: (+) Kat mülkiyetli yapıda yer alması Ulaşım imkanı, Yapının yaşı + deniz manzarasının bulunması , Şile , Çavuş Mah ,bulunması,Taşınmazın, merkezlere yakın olması,konumu, kiracılı ve kiracısız olması, iskanının, olması gibi sakıncalı durumu bulunmaması, gibi durumlar göz önünde bulundurarak Değer tespiti yapılmıştır. Satışa Konu taşınmaz Yaklaşık olarak 30- 35 yıllık Bir taşınmaz olduğu Şile yoluna cepheli güzel bir konumdadır : Taşınmazın güncel satış değeri : 46.000,TL/m2 X 120m2 = 5.500,000,TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır. Ayrıntılı bilgi UYAP E-SATIŞ Portalı Satış İlanı Ekindeki Bilirkişi Raporundadır.
Adresi : Çavuş Mahallesi 173 Ada 2 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 917 m2
Arsa Payı : 22/320
İmar Durumu : Şile ilçesi,Çavuş mahallesi , 527 Ada, 2 parsel 22.01.2018 tt.li(td.22.12.2020 Çavuş mahallesi 1/1000 ölçekli çavuş Mah.uygulama imar planı ve 27.10.2013 tt'li Balibey mahallesi ,1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır,Emsal 0.45 Ayrık nizam 3 kat ,yapılaşma yoğunluğu konut alanında kalmış olduğu görülmüştür:
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:03
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:03
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.