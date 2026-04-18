T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Şile ilçesi, Göçe Mahallesi, 3599 ada 5 parsel kuzeyi 1807 parsel, doğusu 1805 parsel ile batısı yol Çamlıçeşme Cdaddesi ile çevrilidir. Kadastral yola cephesi vardır. Üzerinde 40 ocak fındık ağacı vardır. Belediye hizmetleri, alt yapı hizmetleri, yol, içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon, elektrik ve içme suyu, çevre temizlik hizmetleri gibi hizmetler ile yakın parsellerde iskan edilen yapılar vardır. Parsel imarlı alanda, konut alanına ayrılmış alanda kalmaktadır. Üzerinde yapı bulunmadığı, ekonomik değerde ağaçlar vardır. Tarla vasıflıdır.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3599 Ada 5 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 301,91 m2

İmar Durumu : 17/12/2018 tasdik tarihli, Göçe Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında,; kısmen imar yolunda, kismen de E=0.35 yapılaşma yoğunluğunda, 2 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.690.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Şile ilçesi, Göçe Mahallesi, 3592 ada 30 parselin kuzeyi 933 parsel ile doğusu Hakimiyet Caddesi ile, güneyi 931 parsel ve Koltu sokak ile batısı Eski Cami Sokak ile çevrilidir. Kadastral yola cephesi vardır. Belediye hizmetleri, alt yapı hizmetleri, yol, içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon, elektrik ve içme suyu, çevre temizlik hizmetleri gibi hizmetler bulunmaktadır. Üzerinde yapı ve ekonomik değerde ağaç bulunmadığı, üzerinde yabani olarak yetişmiş uzun boylu ekonomik değeri olmayan çalılar bulunmaktadır. Kıllı, tınlı, kumlu tarım yapmaya uygun toprak yapısında, tapudaki vasfına uygun durumda ve ve özeliklerdedir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3592 Ada 30 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.871,49 m2

İmar Durumu : 17/12/2018 tasdik tarihli, Göçe Mahallesi, 1/1000 ölçekli uyguluma imar planında kısmen tarımsal nitelikli alanda, kısmen de Yeşilçay İsale Hattı koruma kuşağında kalmaktadır.

Kıymeti : 9.678.725,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Şile ilçesi, Göçe Mahallesi, 3588 ada 172 parselin kuzeyi 2 ve 3 nolu parseller ve yol (Ekber Sokak) ile güneyi yol (Eski Cami Sokak) ile batısı 1 nolu parsel ile çevrilidir. Kadastral yola cephesi vardır. Taşınmaz tarfa vasıflıdır. Belediye hizmetleri, alt yapı hizmetleri, yol, içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon, elektrik ve içme suyu, çevre temizlik hizmetleri gibi hizmetler bulunmaktadır. Üzerinde yapı ve ekonomik değerde ağaç bulunmadığı, üzerinde yabani olarak yetişmiş uzun boylu ekonomik değeri olmayan çalılar bulunmaktadır. Kıllı, tınlı, kumlu tarım yapmaya uygun toprak yapısında, tapudaki vasfına uygun durumda ve ve özeliklerdedir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3588 Ada 172 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 579,38 m2

İmar Durumu : 17/12/2018 tasdik tarihli, Göçe Mahallesi, 1/1000 ölçekli uyguluma imar planında kısmen tarımsal nitelikli alanda, kısmen de Şile Ağva Bölünmüş Devlet Karayolu Güzergahında kalmaktadır. Yeşilçay İsale Hattı koruma kuşağında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.448.450,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:35

16/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.