T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 82 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, %1-3 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 82 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 809,58 m2
İmar Durumu :TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında kalmakta olup bu alanlarda ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.
Kıymeti : 6.071.850,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:09
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:09
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 102 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 102 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 7.598,16 m2
İmar Durumu : TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında kalmakta olup bu alanlarda ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.
Kıymeti : 56.982.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:09
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:09
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 106 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 106 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.933,12 m2
İmar Durumu :TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında kalmakta olup bu alanlarda ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.
Kıymeti : 14.498.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:09
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 12:09
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 176 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, %1-3 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 176 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 630,50 m2
İmar Durumu : T-K: Turizm-konut alanında kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 350 m²?dir
Kıymeti : 4.725.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:39
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 180 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, %1-3 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 180 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 946,37 m2
İmar Durumu : Turizm konut alanında kalmakta olup, ifraz yapılması halinde min. parsel büyüklüğü 350m²'dir.
Kıymeti : 7.097.775,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:39
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 377 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, %1-3 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 377 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.283,81 m2
İmar Durumu : Kısmen TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında, kısmen imar yolunda, kısmen de park alanında kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.
Kıymeti : 17.127.825,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:07
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 394 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 394 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 3.032,08 m2
İmar Durumu : Kısmen TT-4 rumuzlu turizm tesis alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.
Kıymeti : 22.740.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:07
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:07
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:07
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3140 Ada, 19 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3140 Ada 19 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.561,46 m2
İmar Durumu : TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında kalmakta olup bu alanlarda ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.
Kıymeti : 11.710.950,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:07
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3157 Ada, 119 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3157 Ada 119 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 758,71 m2
İmar Durumu : Kısmen TT-4 rumuzlu turizm tesis alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.
Kıymeti : 5.690.325,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:02
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3157 Ada, 161 Parsel, Fındık Bahçesi vasfında olup yerinde yapılan incelemede üzerinde ekonomik değerde ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçsi, Akçakese Mahallesi, 3157 Ada 161 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 950,61 m2
İmar Durumu :Kısmen TT-4 rumuzlu turizm tesis alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.
Kıymeti : 7.129.575,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 11:02
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3164 Ada, 32 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3164 Ada 32 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 552,62 m2
İmar Durumu : Kısmen TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında, kısmen Melen Koruma Kuşağında alanında kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.
Kıymeti : 4.144.650,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:02
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:02
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 12:02
12/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.