T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 82 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, %1-3 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 82 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 809,58 m2

İmar Durumu :TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında kalmakta olup bu alanlarda ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.

Kıymeti : 6.071.850,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 102 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 102 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 7.598,16 m2

İmar Durumu : TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında kalmakta olup bu alanlarda ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.

Kıymeti : 56.982.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:09

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 106 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 106 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.933,12 m2

İmar Durumu :TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında kalmakta olup bu alanlarda ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.

Kıymeti : 14.498.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 12:09

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 176 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, %1-3 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 176 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 630,50 m2

İmar Durumu : T-K: Turizm-konut alanında kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 350 m²?dir

Kıymeti : 4.725.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:39

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 180 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, %1-3 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 180 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 946,37 m2

İmar Durumu : Turizm konut alanında kalmakta olup, ifraz yapılması halinde min. parsel büyüklüğü 350m²'dir.

Kıymeti : 7.097.775,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:39

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 377 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, %1-3 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 377 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.283,81 m2

İmar Durumu : Kısmen TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında, kısmen imar yolunda, kısmen de park alanında kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.

Kıymeti : 17.127.825,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:07

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada, 394 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 394 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.032,08 m2

İmar Durumu : Kısmen TT-4 rumuzlu turizm tesis alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.

Kıymeti : 22.740.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:07

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:07

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3140 Ada, 19 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3140 Ada 19 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.561,46 m2

İmar Durumu : TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında kalmakta olup bu alanlarda ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.

Kıymeti : 11.710.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:07

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3157 Ada, 119 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3157 Ada 119 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 758,71 m2

İmar Durumu : Kısmen TT-4 rumuzlu turizm tesis alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.

Kıymeti : 5.690.325,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:02

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3157 Ada, 161 Parsel, Fındık Bahçesi vasfında olup yerinde yapılan incelemede üzerinde ekonomik değerde ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçsi, Akçakese Mahallesi, 3157 Ada 161 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 950,61 m2

İmar Durumu :Kısmen TT-4 rumuzlu turizm tesis alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.

Kıymeti : 7.129.575,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 11:02

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Akçakese Mahallesi, 3164 Ada, 32 Parsel, Hali hazırda boş olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3164 Ada 32 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 552,62 m2

İmar Durumu : Kısmen TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanında, kısmen Melen Koruma Kuşağında alanında kalmakta olup ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 5000 m²?dir.

Kıymeti : 4.144.650,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 12:02

12/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.