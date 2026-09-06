T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Pazarkaşı Mahallesi 162 ada 41 Parsel sayılı 23.085,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " tarla " vasıflı taşınmazdır. Silifke-Mut Karayoluna cepheli, Hükümet Konağına yaklaşık kuş uçuşu 1000 metre, Silifke Belediyesi Hizmet Binasına yaklaşık kuş uçuşu 1500 metre mesafededir. Taşınmazın eğimi yaklaşık %8-10 olup, su geçirgenliği orta derecede, toprak yapısı killi- tınlı yapıda, toprak derinliği derin +90 dir.

İmar Durumu: Parselin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1. Derece Arkeolojik Sit alanında kaldığı, plan hükümlerine göre bu alanda yapılaşmanın mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 13.923.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:" 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı " 22533,47 m2 lik kısım 1 derece Arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.