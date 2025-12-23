T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 04/11/2025 tarih, 2025/244 Esas ve 2025/599 karar sayılı ilamı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan hakkında Durma kararı verilen Bilal ve Songül oğlu, 10/01/1999 Silifke/Mersin nüfusuna kayıtlı sanık Batuhan KURT'un savunmasının hakkında çıkarılan yakalama emri uyarınca alındığı, savunması alındığı sırada bildirdiği adresine ve dosyadaki diğer adreslerine gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği, mernis adresinin bulunmadığı ve yapılan adres araştırmasında tebliğe yarar açık adresi bulunmadığı anlaşıldığından gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenlerle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar Silifke Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna bir ay süre ile kalacak şekilde asılmıştır.

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulması halinde ilgilinin o yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla vereceği bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.