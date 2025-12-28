T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Silifke Belediye Başkanlığı tarafından dava konusu Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 32 ada 9 nolu parsel sayılı taşınmaz, davalılar: Fuat Levent, Kamer Atahan, Zehra Levent, Münire Levent aleyhine kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası açılmış olup, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde İdari Yargıtayiptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası Silifke Şubesine yatırılacağı ihtar olunur.