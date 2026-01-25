T.C. SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı HÜSEYİN DAŞ tarafından davalı Durdu Ozan ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Durdu Ozan'a çıkartılan tebligatlar iade dönmüş ve yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamamış olup, Mahkememizce verilen 28/09/2023 tarihli kararın davalı Durdu Ozan'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

"HÜKÜM :

1-Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi Cilt No:** Hane No:1** BSN **'de nüfusa kayıtlı, 286*****188 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Yunt'un biyolojik annesinin Mersin İli, Gülnar İlçesi, Arıkuyusu Mahallesi Cilt * Hane ** BSN 24 463*****266 T.C. Kimlik numaralı Iraz Gündüz olduğunun tespiti ile aralarında anne bağı kurulmasına, Mehmet Yunt'un Durdu olan anne adının Iraz olarak düzeltilmesine, nüfus kayıtlarında bu şekilde tesciline,

Dair, davacı vekili ile davalı Nüfus Müdürlüğü temsilcisi, davalı Mehmet Yunt, davalı Iraz Gündüz'ün yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı." şeklinde verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24.12.2025