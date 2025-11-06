T.C. SİLİFKE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 06/02/2025 tarih, 2024/256 Esas ve 2025/61 karar sayılı ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Halil ve Ayten oğlu, 20.09.1999 Birecik doğumlu, Şanlıurfa - Birecik Saha Mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık Nihat URGUNLUDAŞ'ın savunmasının hakkında çıkarılan yakalama emri uyarınca resen celse açılarak alındığı, savunması alındığı sırada bildirdiği adresine ve dosyadaki diğer adreslerine gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği, mernis adresinin bulunmadığı ve bildirdiği cep numarasından hiçbir şekilde ulaşılamadığı, yapılan adres araştırmasında tebliğe yarar açık adresi bulunmadığı anlaşıldığından gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenlerle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar Silifke Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna bir ay süre ile kalacak şekilde asılmıştır.

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulması halinde ilgilinin o yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla vereceği bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 03.11.2025