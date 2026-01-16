T.C. SİLİFKE İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesi talebi hususunda Hakimliğimizin 15/09/2025 tarih, 2025/2214 Esas 2025/3030 Karar sayılı ilamı ile ERTELİ HAPİS CEZASININ AYNEN İNFAZI kararı verilen Selman ve Mübeccel oğlu, 01/12/1989 Bursa doğumlu ANIL ÖZTÜRK hakkında verilen karar tüm aramalara ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.