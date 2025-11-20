T.C. SİLİVRİ 2. AĞIR CEZA BAŞKANLIĞI

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2025 tarihli ilamı ile 158/1.(f) son maddesi gereğince 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS, 1160 TL ADLİ PARA, cezası ile cezalandırılan Kerem ve Nezaket oğlu, 10/05/1978 doğumlu, MÜRSEL YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000'in üzerinde yurt genelinde yayın yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 Sayılı CMK'nun 268.inci maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka Ağır Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile, Bölge Adliye Mahkemesince incelenmesi kabil olmak üzere kanun yasa yoluna başvurulabileceği hususu, İLAN OLUNUR. 19.11.2025