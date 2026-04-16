T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çayırdere Mah.,

ADA NO : 108 Ada

PARSEL NO : 22 parsel (ifrazen 47)

MALİKİN ADI VE SOYADI : Arzu Polat, Aslı Acabuga, Aysel Düz, Biray Terzi, Durak Özbek, Emrah Terzi, Esra Denizden, Fatih Fakılı, Hacı Fakılı, İrfan Engin, Kübra Düz, Münevver Güvenç, Nazife Fakılı, Nevim Beyazgül, Pınar Evrenol, Sevgi Saylık, Türkan Alabay, Volkan Düz, Yasin Düz, Zeynep Becerikli

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : T.C. Ulaştırma Ve Alt Yapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/79 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 14/05/2026 günü saat 11:48'den itibaren Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.