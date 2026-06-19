T.C. SİLİVRİ 2. İNFAZ HAKİMLİĞİ

Tutuklu/hükümlü Sıla DEMİR'in tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Hakimliğimizden verilen 18.02.2026 tarih 2026/944 Esas, 2026/907 Karar sayılı gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

K A R A R : Gerekçeleri yukarıda açıklandığı üzere;

1- Tutuklu-hükümlüler EZGİ ZİREK, HATİCE KARDELEN ÖZER, İLAYDA DEMİR, İREM GÜLÇİÇEK ÖZER, SILA DEMİR ve SUDENAZ ÇOBANOĞLU hakkında Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının 23/01/2026 tarih ve 2026/118 sayılı ceza verme kararı ile verilen odaya kapatma cezalarının infazına ONAY VERİLMESİNE,

2- Kararın tutuklu-hükümlülere tebliği için ilgili Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne gönderilmesine;

Dair; Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaasına uygun olarak kararın tebliğinden itibaren iki(2) hafta içerisinde Hakimliğimize gönderilmek üzere ceza infaz kurumu yetkililerine verilecek dilekçe veya sözlü olarak yapılacak itirazın tutanağa bağlanması suretiyle ve yine Cumhuriyet Savcılığınca Hakimliğimize aynı sürede verilecek bir itiraz dilekçesi ile Silivri Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yolu açık olmak üzere evrak üzerinde karar verildiği hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : SILA DEMİR - ATİLA ve ŞERİFE'den olma, 01.07.2008 doğumlu, Türkiye uyruklu