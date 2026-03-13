T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1685 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : TAPU KAYDI Dosyasında bulunan 14.05.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Kargaburun Mevkii, 5121 ada, 1 parsel sayılı 7.217,70m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli bahçeli otuz üç dubleks on dört iki katlı meskenler vasıflı taşınmazda 26/1348 arsa paylı VII.Blok (33) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamının T*** S*** adına kayıtlıdır.

İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 2146883 sayılı imar durum belgesine göre Mimarsinan Mahallesi, 5121 ada 1 parsel 29.11.2021 tasdik tarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, ''Yapı Yüksekliği:2 Kat'', ''Emsal:0.45''. Yapı düzeni, Ayrık Nizam olup; Ön Bahçe Mesafesi:5 m. ve Yan Bahçe Mesafesi:3 m. dir. İfraz Şartları; Minimum İfraz Büyüklüğü: 500 m² yapılaşma şartlarında kısmen "Konut Alanı" kısmen ''Yol Alanı'' olarak planlanmıştır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Park Caddesinde, tapunun 5121 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Park Caddesinden 3 dış kapı numarası alan 7.217,70m2 arsa dahilinde 26/1348 arsa paylı VII.Blok (33) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in

Taşınamaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan taşınmaz dışarıdan görülmüş olup, Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir.

Park Caddesinde bulunan toplam 62 bağımsız bölümlü Site dahilinde ve bu siteden 3/AE dış kapı numarası alan onaylı mimari projesine göre zemin kat+ 1 normal katlı, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan taşınmazın Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesinde zemin katı 35,00m2 alanlı salon, antre-hol, WC, teras mahalli, dahili merdiven ile çıkılan 1.normal katı 35,00m2 alanlı antre-hol, iki oda, banyo-WC, balkon mahalli olmak üzere toplam 70,00m2 alanlıdır.

Mahallinde yapılan tespitte çatı katına yaklaşık 35,00m2 ilave edilerek toplam 105,00m2 alanlı olarak kullanılmaktadır. Emsal taşınmazlarda ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalıdır. Rapor tarihi itibari ile KDV oranının %1 olabileceği hesaplanmıştır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, genellikle yazlık amaçlı kullanılan site içerisinde kalmaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 7.217,70 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:29

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:29

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:29

09/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.